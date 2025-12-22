الرياضة

نخبة آسيا.. الأهلي يقسو على الشرطة العراقي بخماسية

البلاد (جدة)

دك فريق الأهلي شباك مضيفه فريق الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليستعيد الأهلي الثقة من جديد في البطولة القارية.

فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة تفوقه بهدف أول في الدقيقة 30 عن طريق المدافع روحر إيبانيز، ليُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل.

دخل الأهلي الشوط الثاني بعقلية هجومية واضحة، ليُشعل اللقاء بأربعة أهداف متتالية، حيث أضاف إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يضيف جالينو الهدف الثالث عند الدقيقة 72، ثم عزز صالح أبو الشامات النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 81، واختتم زياد الجهني الخماسية عند الدقيقة 86.

بهذا الانتصار الكبير، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، متقدمًا إلى المركز الثالث في مجموعة الشرق، ليُعزز فرصه في المنافسة على التأهل، فيما بقي رصيد الشرطة العراقي عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير، ليزداد موقفه تعقيدًا قبل ختام دور المجموعات.

 

 

 

 

 

