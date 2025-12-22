نخبة آسيا.. الأهلي يقسو على الشرطة العراقي بخماسية

البلاد (جدة)
دك فريق الأهلي شباك مضيفه فريق الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليستعيد الأهلي الثقة من جديد في البطولة القارية.
فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة تفوقه بهدف أول في الدقيقة 30 عن طريق المدافع روحر إيبانيز، ليُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل.
دخل الأهلي الشوط الثاني بعقلية هجومية واضحة، ليُشعل اللقاء بأربعة أهداف متتالية، حيث أضاف إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يضيف جالينو الهدف الثالث عند الدقيقة 72، ثم عزز صالح أبو الشامات النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 81، واختتم زياد الجهني الخماسية عند الدقيقة 86.
بهذا الانتصار الكبير، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، متقدمًا إلى المركز الثالث في مجموعة الشرق، ليُعزز فرصه في المنافسة على التأهل، فيما بقي رصيد الشرطة العراقي عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير، ليزداد موقفه تعقيدًا قبل ختام دور المجموعات.
شووف الهدف |
الأهلي السعودي يتقدم 1 – 0 على الشرطة العراقي عبر روجر إيبانيز في الدقيقة 30#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/DW9Nb3SHV0
شووف الهدف |
الأهلي السعودي يتقدم 2 – 0 على الشرطة العراقي عبر إيفان توني في الدقيقة 56#دوري__أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/AWzZRCn9o9
شووف الهدف |
الأهلي السعودي يتقدم 3 – 0 على الشرطة العراقي عبر جالينو في الدقيقة 72#دوري__أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/pxUlybSQux
شووف الهدف |
الأهلي السعودي يتقدم 4 – 0 على الشرطة العراقي عبر صالح أبوالشامات في الدقيقة 81#دوري__أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/BmH35Q5FuI
شووف الهدف |
الأهلي السعودي يتقدم 5 – 0 على الشرطة العراقي عبر زياد الجهني في الدقيقة 86#دوري__أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/kdL8qwRwZ1
