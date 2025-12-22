المحليات

مكافحة المخدرات تعرض أبرز عمليات تهريب وترويج المخدرات في (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

3 / رجب / 1447 هـ      22 ديسمبر 2025

تستعرض المديرية العامة لمكافحة المخدرات لزوّار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته العاشرة، في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض، “أساليب تهريب المخدرات” للتعريف بالأعمال الميدانية لرجال المكافحة وجهودهم في عمليات الضبط والقبض، وتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات.
ويبرز جناح المديرية العامة لمكافحة المخدرات للزوّار، أحدث أساليب تهريب المخدرات والكشف عنها باستخدام أحدث التقنيات للتصدي لطرق شبكات التهريب والترويج الإجرامية في إخفاء المواد المخدرة مما يعكس التكامل بين الكوادر البشرية والتقنية.
