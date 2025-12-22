معرض جدة للكتاب 2025 يختتم فعالياته

البلاد (جدة)

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، فعاليات من معرض جدة للكتاب 2025، الذي أُقيم خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر تحت شعار “جدة تقرأ”، بعد رحلة معرفية امتدت عشرة أيام، واستضافت أكثر من 1000 دار نشر ووكالة محلية وعربية ودولية من 24 دولة، توزعت على أكثر من 400 جناح.

وأكّد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن المعرض جسّد في نسخته الحالية ملامح الرؤية الثقافية المتجددة للمملكة، وشكّل محطة مهمة في مسار تطوير صناعة النشر، وتعزيز الوعي المعرفي لدى المجتمع.

وأوضح الواصل، أن المعرض شهد توسعًا لافتًا لهذا العام، حيث بلغ عدد زوار معرض جدة للكتاب لهذا العام، أكثر من 650,000 زائر، حيث وفَّر المعرض قرابة 195,000 عنوان معروض. وقدم معرض جدة للكتاب لهذا العام تنوّعًا غنيًا في الفعاليات الثقافية، التي تجاوز عددها 176 فعالية، راعت مختلف الفئات العمرية، والاهتمامات الفكرية، وذلك ما أسهم في تقديم تجربة ثقافية متكاملة، إلى جانب إتاحة فرص واسعة للناشرين والكتّاب المحليين، وتعزيز حضور المحتوى السعودي عبر مبادرات نوعية؛ من بينها منطقة الكتب المخفضة، إضافة إلى تحديث البنية التقنية للمعرض، بما رفع مستوى التفاعل، وجودة تجربة الزوّار.