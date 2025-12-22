لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط سيف الملك “شقح”

البلاد (الصياهد)
أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة اليوم، نتائج الفائزين في اليوم الثاني والعشرين من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة شوط سيف الملك “شقح” بعد استعراضها أمام لجنة التحكيم.
وحصل موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى على المركز الأول. وجاء في المركز الثاني فهد عبدالله راشد العتيبي وسلطان سليم خلف العتيبي ثالثًا، وجاء في المركز الرابع محمد ناصر علي الشهري، وحقق المركز الخامس سعد محمد فلاح السبيعي، وماجد سطام قعيد العتيبي سادسًا، وحصل على المركز السابع ظافر عيد فهد العريدي وحامد بشير بن ملاعب العنزي ثامنًا، وجاء في المركز التاسع ثقل هادي مسفر الدوسري، واختتم قائمة الترتيب محماس حزمي حزام السبيعي في المركز العاشر.
وتستمر منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية ليوم غدٍ الثلاثاء بإعلان نتائج شلفا ولي العهد “شعل”.