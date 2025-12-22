كونسيساو: نسعى لإسعاد جماهير الاتحاد.. ومواجهة ناساف الأوزبكي قوية

البلاد (جدة)
شدّد مدرب فريق الاتحاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو على أهمية المواجهة المرتقبة غدًا أمام ناساف الأوزبكي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تُقام على ملعب الإنماء بجدة, مؤكّدًا تطلّعه لحضور الجماهير ومؤازرتها للفريق في هذه المرحلة الحاسمة.
وأكد كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء جاهزية الفريق لخوض المواجهة، مبينًا أن المباراة تُعد أول اختبار بعد فترة التوقف، وسيخوضها الفريق بطموح عالٍ أمام خصم صعب لا يعكس ترتيبه مستوى أدائه الحقيقي، موضحًا أن الاستعدادات اكتملت لمواجهة التحدي.
وأوضح أن اللقاء يحظى بأهمية كبيرة، مع التأكيد على احترام المنافس، والسعي لبذل كل الجهود من أجل تحقيق الانتصار، خاصة وأن المباراة تقام على أرض الفريق، مبينًا أن الجماهير تمثل مصدر الإلهام والقوة الحقيقية للفريق، معتبرًا إياها اللاعب رقم واحد، نظرًا لحضورها ودعمها منذ اللحظات الأولى لانطلاق المواجهات.
وأكد أن فترة التوقف كانت مهمة ومرتقبة، مشيرًا إلى أن أي مدرب لا يمكنه إحداث تغييرات جذرية خلال أسبوعين، إلا أن العمل الذي أُنجز كان إيجابيًا، مع الإشارة إلى أن المشوار لا يزال طويلًا ويتطلب النفس الطويل والتعامل مع كل مباراة على حدة، موضحًا أنه تم استغلال الفترة للعمل المكثف مع اللاعبين.
وأوضح أنه خلال فترة الإعداد تم تطبيق نهج تكتيكي خاص، تضمن العمل على الارتداد الدفاعي والتحولات الهجومية والدفاعية ومنطقة الضغط، إلى جانب الجوانب الذهنية واللياقية، مبينًا أن اللاعب حسام يعاني من إصابة متمنيًا له الشفاء والعودة في أقرب وقت، موضحًا أن القرار جاء بالتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب والنادي، مؤكدًا أن الثنائي صالح الشهري وعبدالرحمن العبود انضما للفريق متأخرين، على أن يتم تقييم جاهزيتهما قبل مواجهة الغد.