(فيديو).. المنتخب المغربي يعبر جزر القمر في مستهل مشواره بكأس الأمم الأفريقية 2025

البلاد (جدة)
افتتح منتخب المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالفوز على جزر القمر بنتيجة 2-0 مساء الأحد على ملعب “مولاي عبد الله” بالعاصمة المغربية الرباط في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة القارية.
تقدم اللاعب إبراهيم دياز لصالح المغرب في الدقيقة 56 بعدما حول كرة عرضية في مرمى جزر القمر. ونجح أيوب الكعبي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر اللقاء الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.
وأهدر سفيان رحيمي لاعب منتخب المغرب ضربة جزاء في الدقيقة 11 حصل عليها دياز الذي قدم مباراة رائعة.
وشهدت المباراة إصابة اللاعب المغربي رومان سايس قائد أسود الأطلس ومغادرته بعد مرور 17 دقيقة باكياً. وجلس أشرف حكيمي نجم المغرب على مقاعد البدلاء متأثراً بإصابته التي تعرض لها مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي قبل انطلاق البطولة.
قدم منتخب جزر القمر عرضاً جيداً رغم الهزيمة وفرض التعادل دون أهداف على المنتخب المغربي في الشوط الأول وكافح رغم فوارق القدرات بين الطرفين.
🇲🇦⚽️ إبراهيم دياز يفتتح التسجل للمنتخب المغربي#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/ChZmDhNNxD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2025
أيوب الكعبي يعزز تقدم المنتخب المغربي بطريقة رائعة#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/1LRpg1zSki
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2025