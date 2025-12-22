ضمن مسارات برنامج “شتاء السعودية”.. انطلاق رحلة وزير السياحة على مسار الشمال السياحي من الرياض إلى حائل

منذ ٩ ساعات
انطلقت رحلة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب على مسار الشمال السياحي، في تجربة شتوية تنطلق من مدينة الرياض مرورًا بعدد من الوجهات الطبيعية والتراثية، وصولًا إلى منطقة حائل، ضمن مسارات برنامج “شتاء السعودية”، التي تهدف إلى إبراز تنوّع المقومات السياحية في مختلف مناطق المملكة.
واستهل الخطيب الرحلة بزيارة محافظة ثادق، اطْلَعَ خلالها على عدد من المواقع البيئية والسياحية، شملت قرية غَمرة السياحية وجيوبارك شمال الرياض، الذي يضم تكوينات صخرية وأودية طبيعية تعكس الإرث الجيولوجي للمملكة، في تجربة تجمع بين السياحة المستدامة والمعرفة العلمية، تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ويُعد من مواقع التراث الجيولوجي العالمي المعترف بها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
كما شملت الزيارة القرية التراثية في ثادق، التي تعكس عمقها التاريخي ودورها في تاريخ المنطقة، بما تضمه من مبانٍ طينية وأزقة قديمة وأسواق شعبية ومساجد تاريخية، تمثل نموذجًا للهوية النجدية الأصيلة.
ويواصل المسار إلى منطقة القصيم، حيث تنوعت الزيارات بين المزارع الريفية ووجهات السياحة الزراعية، حيث اطّلع وزير السياحة على مزار البستان في مدينة بريدة، الذي يُعد من أبرز نماذج السياحة الريفية في المنطقة، إضافة إلى زيارة مركز التراث الثقافي بمنطقة القصيم، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار من داخل المملكة وخارجها.
واختُتمت الرحلة في منطقة حائل، إذ برزت المقومات الجبلية والتاريخية للمنطقة، من خلال زيارة جبل أم سنمان في جبة، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، الذي يضم نقوشًا صخرية تعود إلى أكثر من عشرة آلاف عام، إلى جانب الاطلاع على مسارات الهايكنج في جبال أجا، وتجارب المغامرات الصحراوية، وزيارة منازل حاتم الطائي، ومحمية الديدحان، إضافة إلى الفعاليات السياحية المتنوعة في متنزه الأدهم.
ويُجسد مسار الشمال السياحي، الممتد من الرياض إلى حائل مرورًا بثادق والقصيم وعدد من المحافظات، نموذجًا متكاملًا للتنوع الطبيعي والثقافي الذي تزخر به المملكة، ويمنح الزوار فرصة لاكتشاف وجهات سياحية متعددة ضمن برنامج “شتاء السعودية”.