ضبط متفجرات ومسيرات قرب دمشق.. الأمن السوري يفكك خلية تهرب الأسلحة لداعش

البلاد (دمشق)

أعلنت السلطات السورية، أمس (الأحد)، تفكيك خلية متورطة في تهريب الأسلحة والمتفجرات لصالح تنظيم داعش ومجموعات مسلحة خارجة عن القانون، في عملية أمنية مشتركة نُفذت في منطقة قدسيا بريف دمشق، بالتنسيق بين أجهزة الأمن في ريف دمشق ومحافظة درعا.

وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي: إن العملية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم بعمليات تهريب أسلحة إلى مجموعات مسلحة في محافظة السويداء، إضافة إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فضلاً عن خلايا مرتبطة بتنظيم داعش.

وأوضح الدالاتي أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، مكّنت القوات الأمنية من تحديد موقع الخلية وتحركاتها، قبل أن تتحرك قوة خاصة إلى المكان المستهدف وتفرض طوقاً أمنياً محكماً، تمهيداً لتنفيذ المداهمة دون وقوع اشتباكات.

وضبطت القوات الأمنية خلال العملية كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، شملت طائرات مسيّرة، ونحو طن ونصف طن من مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار، إضافة إلى عبوات ناسفة مضادة للأفراد يزن كل منها قرابة كيلوغرامين، كانت معدّة للاستخدام في تنفيذ هجمات عبر الطائرات المسيّرة. وأكد المسؤول الأمني أن جميع المضبوطات تمت مصادرتها أصولاً، وأن الموقوفين أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها السلطات السورية لملاحقة خلايا التنظيمات المتطرفة وشبكات تهريب السلاح، ومنع استخدامها في تنفيذ هجمات تهدد الأمن والاستقرار في عدد من المناطق السورية.