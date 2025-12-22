رونالدو يتملك منزلاً في منتجع “نجومه” بالبحر الأحمر

اختار لاعب النصر النجم العالمي كريستيانو رونالدو منتجع “ريتز-كارلتون ريزيرف” في وجهة البحر الأحمر، ليكون منزله الخاص، بعد سنوات من زياراته المتكررة للوجهة منذ افتتاح أول منتجعاتها في 2023.
وتردد رونالدو وعائلته على وجهة “البحر الأحمر”، حيث استمتعت العائلة بتجارب ومغامرات برية وبحرية متنوعة، وسحرها الجمال الطبيعي الاستثنائي للوجهة؛ ما ألهم رونالدو لامتلاك منزل خاص فيها، واقتنى رونالدو وشريكته جورجينيا فيلتين في منتجع “نجومه”: الأولى بثلاث غرف نوم للعائلة، والثانية بغرفتي نوم للرحلات الأكثر هدوءاً وخصوصية، ويعد رونالدو وجورجينا من أوائل الملاك الذين جذبهم هدوء الجزيرة وطبيعتها الخلابة، ويواصلان حالياً استكشاف فرص استثمارية إضافية داخل الوجهة.
وتعكس هذه الخطوة تفرد وحدات البحر الأحمر ريزيدنسز، في تقديم نمط حياة يجمع بين الخصوصية المطلقة والتجدد في قلب الطبيعة، مع الانغماس في مغامرات برية وبحرية لا مثيل لها، واستكشاف أحد أكثر الشعب المرجانية ازدهاراً وسحراً على مستوى العالم.
ويضم منتجع “نجومه” 19 فيلا فاخرة فقط، تتمتع باستقلالية تامة، حيث تتناغم التصاميم العالمية والخدمات المصممة حسب الطلب مع الطبيعة البكر من رمال بيضاء، ومياه كريستالية صافية. وقد اقتنى الثنائي فيلتين؛ واحدة بثلاث غرف نوم للعائلة، والأخرى بغرفتين للخصوصية والهدوء.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “البحر الأحمر الدولية”، جون باغانو، أن قرار رونالدو وجورجينا يعكس جاذبية الوجهة للمستثمرين الباحثين عن مزيج متناغم بين المغامرة والفخامة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الخصوصية.
وتُدار وجهة البحر الأحمر بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مع استهداف تحقيق فائدة بيئية صافية بنسبة 30% بحلول 2040، من خلال تعزيز الموائل الطبيعية، والشعب المرجانية، والنباتات البرية؛ بما يسهم في احتجاز الكربون وتعزيز التنوع البيولوجي.
ويقع منتجع “ريتز-كارلتون ريزيرف” في موقع فريد على جزيرة تبعد 26 كيلومتراً عن البر الرئيسي، يمكن الوصول إليها فقط بالقوارب أو الطائرات المائية، ويشكل واحداً من ثمانية منتجعات حول العالم تحمل هذه العلامة الفاخرة.