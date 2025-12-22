رونالدو يتملك منزلاً في منتجع “نجومه” بالبحر الأحمر

البلاد (جدة)

اختار لاعب النصر النجم العالمي كريستيانو رونالدو منتجع “ريتز-كارلتون ريزيرف” في وجهة البحر الأحمر، ليكون منزله الخاص، بعد سنوات من زياراته المتكررة للوجهة منذ افتتاح أول منتجعاتها في 2023.

وتردد رونالدو وعائلته على وجهة “البحر الأحمر”، حيث استمتعت العائلة بتجارب ومغامرات برية وبحرية متنوعة، وسحرها الجمال الطبيعي الاستثنائي للوجهة؛ ما ألهم رونالدو لامتلاك منزل خاص فيها، واقتنى رونالدو وشريكته جورجينيا فيلتين في منتجع “نجومه”: الأولى بثلاث غرف نوم للعائلة، والثانية بغرفتي نوم للرحلات الأكثر هدوءاً وخصوصية، ويعد رونالدو وجورجينا من أوائل الملاك الذين جذبهم هدوء الجزيرة وطبيعتها الخلابة، ويواصلان حالياً استكشاف فرص استثمارية إضافية داخل الوجهة.

وتعكس هذه الخطوة تفرد وحدات البحر الأحمر ريزيدنسز، في تقديم نمط حياة يجمع بين الخصوصية المطلقة والتجدد في قلب الطبيعة، مع الانغماس في مغامرات برية وبحرية لا مثيل لها، واستكشاف أحد أكثر الشعب المرجانية ازدهاراً وسحراً على مستوى العالم.