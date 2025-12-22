روسيا تشكك في جدوى المبادرات.. زيلينسكي يرفض التنازل عن الأراضي

البلاد (كييف، موسكو)

تتواصل التحركات الدبلوماسية المكثفة لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية، وسط تباين واضح في مواقف الأطراف المعنية، بالتزامن مع محادثات جارية في ولاية فلوريدا الأميركية، ووسط تشكيك روسي في جدوى بعض المبادرات المطروحة.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يتضمن تقسيم الأراضي أو الموارد، في إشارة غير مباشرة إلى رفض كييف التنازل عن أي جزء من أراضيها لصالح موسكو. وأوضح زيلينسكي أن واشنطن اقترحت عقد اجتماع ثلاثي يضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا على مستوى مستشاري الأمن القومي في مدينة ميامي.

غير أن الرئيس الأوكراني أبدى تشككاً في جدوى مثل هذا الاجتماع، قائلاً إنه لا يعتقد أن لقاء مستشاري الأمن القومي للدول الثلاث سيحقق اختراقاً حقيقياً، لكنه أشار إلى استعداده للمشاركة فيه إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تبادل أسرى أو يمهد لعقد لقاء مباشر بين قادة الدول المعنية.

واتهم زيلينسكي روسيا بمحاولة تقييد وصول بلاده إلى البحر الأسود، في وقت أكد فيه أن إجراء الانتخابات في أوكرانيا لا يمكن أن يتم في المناطق الخاضعة للاحتلال الروسي، ولا قبل ضمان الظروف الأمنية اللازمة.

وفي تطور متصل، دعا زيلينسكي إلى إجراء مشاورات أوسع مع الشركاء الأوروبيين عقب المحادثات التي جرت بين الوفدين الأميركي والأوكراني في فلوريدا. وقال عبر منصتي”إكس” و”تليغرام”: إن وتيرة العمل تسير بسرعة، وإن فريقه يعمل بشكل مكثف مع الجانب الأمريكي، واصفاً المفاوضات بأنها “بناءة”.

في المقابل، عبّرت موسكو عن تحفظها إزاء بعض الطروحات؛ إذ أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن التعديلات التي تسعى كييف وبعض الدول الأوروبية إلى إدخالها على خطة السلام المقترحة لن تسهم في تسريع التوصل إلى تسوية. وقال أوشاكوف إن هذه المقترحات “لا تحسن الوثيقة ولا تعزز فرص تحقيق سلام طويل الأمد”. كما نفى أوشاكوف وجود أي جدية في مبادرة عقد اجتماع ثلاثي للخبراء بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، مؤكداً أن هذه الفكرة لم تُناقش بشكل رسمي حتى الآن.

من جهته، وصف المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف المحادثات الجارية في الولايات المتحدة بأنها “بناءة”، مشيراً إلى أنها بدأت تستمر على مدى يومين بمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وتعد هذه الجولة امتداداً لمسار تفاوضي بدأ بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من اندلاع الحرب.