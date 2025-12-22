رالي داكار السعودية 2026.. الاستعدادات تدخل مراحلها الأخيرة

البلاد (ينبع)
تتواصل التحضيرات لانطلاق رالي داكار السعودية 2026، مع تبقّي أقل من أسبوعين على استضافة المملكة للنسخة السابعة على التوالي من الرالي، الذي يقام تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.
وفي هذا السياق، تتسارع التحضيرات عبر التنسيق المباشر والاجتماعات المتواصلة بين الجهات الحكومية المعنية، في إطار العمل على ضمان الجاهزية الكاملة لانطلاق هذا الحدث العالمي.
وعلى الصعيد اللوجستي، استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع خلال الأسبوع الماضي سفينتين قادمتين من ميناء برشلونة الإسباني محملتين بالمركبات والمعدات المشاركة في الرالي، على أن تُجرى أعمال الفحص الفني للمركبات يومي 1 و2 يناير المقبل.
ويشهد رالي داكار السعودية 2026 مشاركة دولية واسعة، حيث تنطلق منافساته خلال الفترة من 3 حتى 17 يناير المقبل، على مدى (14) يومًا، تتضمن مرحلة تمهيدية إلى جانب (13) مرحلة رئيسة، بمشاركة (812) متسابقًا يمثلون (69) جنسية من مختلف دول العالم، يتنافسون عبر (433) مركبة في مختلف فئات السباق، التي تشمل: (73) مركبة من فئة ألتيمت، و(46) شاحنة، و(118) دراجة نارية، و(8) مركبات من فئة ستوك، و(38) مركبة تشالنجر، و(43) مركبة سايد باي سايد، إضافة إلى (75) سيارة كلاسيك و(24) شاحنة كلاسيك، فيما تضم “المهمة 1000” 7 دراجات نارية وشاحنة واحدة.
ويقام الرالي عبر مسار جديد صُمم بعناية ليعكس تنوع التضاريس والطبيعة الجغرافية والثقافية لمختلف مناطق المملكة، بما يعزز مكانتها كموطن لرياضة المحركات.
وتبدأ منافسات الرالي بالمرحلة التمهيدية يوم السبت 3 يناير في ينبع لمسافة 23 كلم، تليها المرحلة الأولى في 4 يناير في ينبع (305 كلم)، ثم المرحلة الثانية في 5 يناير باتجاه العُلا (400 كلم)، والمرحلة الثالثة في العُلا يوم 6 يناير (422 كلم)، ثم المرحلة الرابعة من العُلا إلى مخيم الماراثون يوم 7 يناير (451 كلم)، والمرحلة الخامسة من مخيم الماراثون إلى حائل يوم 8 يناير (372 كلم)، والسادسة من حائل إلى الرياض يوم 9 يناير (336 كلم)، على أن يحظى المتسابقون بيوم راحة في الرياض يوم السبت 10 يناير.
وتستأنف المنافسات يوم 11 يناير بالمرحلة السابعة من الرياض إلى وادي الدواسر (462 كلم)، ثم المرحلة الثامنة في وادي الدواسر يوم 12 يناير (481 كلم)، والمرحلة التاسعة باتجاه مخيم الماراثون يوم 13 يناير (410 كلم)، ثم المرحلة العاشرة من مخيم الماراثون إلى بيشة يوم 14 يناير (421 كلم)، والحادية عشرة من بيشة إلى الحناكية يوم 15 يناير (347 كلم)، والثانية عشرة من الحناكية إلى ينبع يوم 16 يناير (310 كلم)، قبل أن يُختتم الرالي بالمرحلة الثالثة عشرة والأخيرة في ينبع يوم السبت 17 يناير لمسافة 105 كلم.
وتشير جميع المسافات المذكورة إلى المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، ويؤكد استمرار استضافة المملكة لرالي داكار قدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، في ظل منظومة تنظيمية متكاملة وبنية تحتية متقدمة.
وتُعد المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تستضيف هذا العدد من البطولات العالمية في رياضة المحركات، من بينها رالي داكار، وبطولة الفورمولا إي، وجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، وبطولة العالم للراليات (WRC)، وكأس العالم إكستريم إتش، وغيرها من البطولات الدولية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتنويع الاقتصاد، واستقطاب الاهتمام العالمي، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة لمنافسات الرالي.