دوري يلو 12.. العلا والدرعية يهددان صدارة أبها

البلاد (جدة)

اختتمت أمس منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين والتي شهدت تعثر أبها صاحب الصدارة وتقدم العلا لمركز الوصافة، كما شهدت الجولة انتصارات بنتائج عريضة.

وتعثر أبها بالتعادل على أرض مضيفه جدة بهدف لكل منهما، ليفرط أبها في فرصة تعزيز الصدارة رافعًا رصيده إلى 27 نقطة، فيما رفع جدة رصيده إلى 17 في المركز التاسع.

وتقدم العلا إلى مركز الوصافة بفضل فوزه الكبير على ضيفه الجندل بنتيجة 5-1؛ ليرفع رصيده إلى 25 نقطة مقلصًا الفارق مع أبها المتصدر إلى نقطتين، بينما توقف رصيد الجندل عند 15 نقطة في المركز الـ 11.

واستعاد الدرعية توازنه بالفوز على ضيفه الزلفي بنتيجة 2-1 ليرتقي للمركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما توقف رصيد الزلفي عند 10 نقاط في المركز الـ 14 وله مباراة مؤجلة.

وتراجع العروبة للمركز الرابع بعد تعادله أمام ضيفه الرائد من دون أهداف، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة بينما رفع الرائد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع.

واستعاد البكيرية ذاكرة الانتصارات بعد فوزه الثمين خارج الديار أمام مضيفه الأنوار بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الأنوار عند 10 نقاط في المركز الـ 15.

وتعادل الجبلين أمام مضيفه الجبيل بدون أهداف ليرفع الجبلين رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما حصد الجبيل نقطته الثانية كما هو في المركز الأخير وله مباراة مؤجلة.

وحقق الفيصلي فوزًا كبيرًا على أرض مضيفه الطائي برباعية نظيفة رافعًا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن وله مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وحقق العربي فوزًا ثمينًا على ضيفه الباطن بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ 12 بينما توقف رصيد الباطن عند 3 نقاط في المركز الـ 17 وله مباراة مؤجلة.

وعاد الوحدة من ملعب مضيفه العدالة بفوز كبير بنتيجة 4-1 لتقدم للمركز الـ 13 برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز الـ 16.