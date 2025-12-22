تيين: شعوري استثنائي بالفوز ببطولة الجيل القادم لمحترفي التنس بجدة

البلاد (جدة)

من جانبه، أرجع البلجيكي ألكسندر بلوكس، خسارته اللقب إلى قوة منافسه، الذي أجادَ معرفة نقاط الضعف، وعدم إتاحة المساحات لتسجيل النقاط، مبينًا أنه عمل على تغيير طريقة لعبه، والقيام بخطةٍ بديلة، إلا أن مهارة ليرنر تيين منحته نسبةَ نجاحٍ عالية خلال المباراة.