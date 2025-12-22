تعادل زامبيا ومالي في كأس الأمم الأفريقية

البلاد (الدار البيضاء)
حقق المنتخب الزامبي تعادلًا قاتلًا مع نظيره المالي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد محمد الخامس في إطار الجولة الأولى للمجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر وحتى يوم 18 يناير الجاري.
وشهد الشوط الأول إهدار ركلة جزاء للمنتخب المالي في الدقيقة (42) عن طريق البلال توريه تصدى لها حارس زامبيا، وفي الشوط الثاني كثف المنتخب المالي من ضغطه، ليسفر عن هدف التقدم في الدقيقة (61) سجله اللاعب لاسين سينايكو، فيما سجل اللاعب باتسون داكا للمنتخب الزامبي في الدقيقة 93، ليحصد كل منتخب نقطة في افتتاح مشوراهما بالمجموعة والبطولة، بينما يتصدر منتخب المغرب المجموعة الأولى بعد تغلبه أمس على منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين، ليتذيل الأخير ترتيب المجموعة دون أي رصيد من النقاط.
ويواجه المنتخب المالي في الجولة الثانية نظيره المغربي، بينما يلعب المنتخب الزامبي مع منتخب جزر القمر يوم الجمعة المقبل.