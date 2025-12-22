الهلال يعبر الشارقة ويعزز صدارته للنخبة الآسيوية

البلاد (جدة)
واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بعدما تغلب على مضيفه فريق الشارقة الإماراتي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من البطولة.
أظهر الهلال مستوى تكتيكيًا متوازنًا، مع اعتماد واضح على الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية، بينما حاول الشارقة مجاراة أسلوب اللعب، لكنه افتقد إلى الحلول الهجومية الحاسمة أمام مرمى الحارس الهلالي.
جاء هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 81، عن طريق المحترف البرازيلي مالكوم، الذي أضاف لمسة سحرية منح بها فريقه النقاط الثلاث، ليؤكد قدرة الهلال على حسم المباريات في الأوقات الحاسمة.
بهذا الفوز، يواصل الهلال عروضه القوية ويحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، رافعًا رصيده إلى 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب المجموعة.
فيما تجمد رصيد الشارقة عند 7 نقاط، وظل في المركز السابع، في موقف صعب يعكس حاجته للفوز في مباراتيه القادمتين؛ لتحسين وضعه في المجموعة وتأمين بطاقة التأهل.
