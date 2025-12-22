أمطار على المرتفعات الجنوبية.. وضباب في 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار حالة الضباب اليوم (الاثنين) على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية.
وأوضح المركز، أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
ونوه بأن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
