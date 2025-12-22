أكد على تمكين المستثمرين الصناعيين..الخريف: 790 مليار ريال مساهمة «ندلب» في الناتج المحلي

البلاد (الرياض)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن البيئة الصناعية في المملكة تُعد من أكثر البيئات جاذبية للاستثمار، بفضل استقرار التشريعات والأنظمة، وحرص الحكومة على تمكين المستثمرين من ضخ رؤوس أموالهم ونقل تقنياتهم.

وقال خلال كلمته في احتفالية برنامج (ندلب) بإنجازات عام 2025: إن البرنامج أثبت قدرة المملكة ليس فقط على التخطيط، بل على توفير الأدوات الكفيلة بنجاح التنفيذ، وباتت اليوم نموذجًا عالميًا في التنمية وبناء الاقتصاد المتنوع.



وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية ، أن قطاعات برنامج ندلب ساهمت بنحو 790 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وسجلت الصادرات الصناعية 167 مليار ريال، مبينًا أن إجمالي الاستثمارات غير الحكومية المنجزة بلغ نحو 720 مليار ريال بشكل تراكمي، وارتفع عدد المصانع من 7.2 ألف مصنع عام 2016 إلى نحو 12.9 ألف مصنع، ما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي متطور ، لافتا إلى أن 104 آلاف موظف سعودي التحقوا بقطاعات البرنامج، وتمكين المرأة بنسبة 31% من الفرص الوظيفية.

وأشار إلى ارتفاع عدد الرخص التعدينية إلى 2550 رخصة، مع إنجاز 90% من مستهدفات المرحلة الأولى للمسح الجيولوجي في الدرع العربي.

وشدد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدًا بدور الكفاءات الوطنية، ومؤكدًا أن الطموح السعودي مستمر، وأن القادم أفضل.