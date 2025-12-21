نابولي وبولونيا.. وجهًا لوجه في نهائي كأس السوبر الإيطالي

البلاد (الرياض)

تقام مساء يوم غدٍ الاثنين 22 ديسمبر 2025م، المباراة النهائية على لقب كأس السوبر الإيطالي بنسختها الـ(38)، والتي ستجمع فريقي نابولي ومنافسه بولونيا على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في البطولة التي تستضيفها المملكة للمرة السادسة، بتنظيم وإشراف وزارة الرياضة.

وكان نابولي -حامل لقب الدوري الإيطالي- قد تأهل إلى النهائي بعد أن كسب منافسه إي سي ميلان بهدفين دون مقابل، في لقاء مثير شهد حضورًا جماهيريًا غفيرًا على ملعب الأول بارك، فيما حقق بولونيا -حامل لقب كأس إيطاليا- المفاجأة حين تغلب على منافسه إنتر ميلان بركلات الترجيح (3-2) بعد تعادل الفريقين في الأوقات الأصلية والإضافية (1-1).

ويمني نابولي النفس بتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بقيادة مدربه المعروف كونتي الذي لم يسبق له أن خسر أي نهائي خلال تواجده الثالث فيها كمدرب، فيما يطمح بولونيا إلى إضافة البطولة إلى خزائنه لأول مرة في تاريخه، وهو الذي يتواجد لأول مرة كطرف من أطراف المتنافسين على اللقب العريق، ليصبح الفريق الثالث عشر الذي يتواجد في البطولة.

وتندرج بطولة كأس السوبر الإيطالي ضمن حزمة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحتضنها المملكة بإشراف وتنظيم وزارة الرياضة، تماشيًا مع الجهود الكبيرة للمساهمة في تحقيق المستهدفات الرياضية خاصة والوطنية عامة، وبما يؤكد أن السعودية وجهة مفضلة ودائمة لمختلف الرياضات والرياضيين من جميع أنحاء العالم.