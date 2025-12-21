“مدن” تُعلن غدًا أسماء الفائزين “بجائزة التميّز الصناعي 2025”

البلاد (الرياض)
تُنظم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” غدًا، الدورة الثانية من جائزة مدن للتميّز الصناعي 2025؛ وستعلن خلالها أسماء الفائزين، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي للمصانع، بما يتسق ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُمثّل الجائزة إحدى المبادرات الوطنية النوعية الهادفة إلى تحفيز التحسين المستمر لدى الشركاء، عبر تسليط الضوء على الممارسات الاستثنائية في مجالات الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية الكفاءات الوطنية؛ بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على جميع المستويات.
وأتمّت لجان التحكيم جميع مراحل التقييم الفني، التي شملت مراجعة دقيقة للمبادرات والمشاريع المقدمة من المصانع والأفراد المشاركين؛ للتأكد من مواءمتها مع المعايير المعتمدة التي تضمن أعلى درجات النزاهة والمهنية في اختيار الفائزين.
وارتكزت عمليات التقييم على زيارات ميدانية تخصصية هدفت إلى الوقوف على تطبيق المبادرات واقعيًا، وقياس أثرها في تجويد العمليات التشغيلية وزيادة الإنتاجية، إلى جانب جلسات تحكيم نهائية نفذها خبراء وفق معايير عالمية؛ لاختيار النماذج الأكثر تميزًا واستدامة.
وأوضحت “مدن” أن الجائزة تسهم بفاعلية في تطوير المنظومة الصناعية من خلال تحفيز تبنّي التقنيات الحديثة وتجذير ثقافة الإتقان، كما توفر منصة رائدة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركاء؛ بما يدعم رفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وسجّلت الدورة الحالية مشاركة واسعة من مختلف الكيانات الصناعية، إضافة إلى فئة روّاد الصناعة، حيث قُدّمت مبادرات نوعية عكست التزامًا عميقًا بتطوير الأداء المؤسسي، وتمكين الكوادر الوطنية، وتحسين بيئات العمل وفق معايير الاستدامة.
وتتوزع الجائزة على أربع فئات رئيسة، هي: المصانع الصغيرة والمتوسطة، والمصانع الكبيرة، والصناعات الأساسية، إضافة إلى فئة روّاد الصناعة، مع مسارات متعددة تتيح إبراز الكفاءة في مختلف الجوانب التشغيلية والإدارية.
وأكدت “مدن” أن الجائزة تأتي بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز التحول النوعي في القطاع، وبناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة؛ لترسيخ دور الصناعة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.