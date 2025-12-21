قبل نهائي السوبر الإيطالي.. كونتي: هدفنا اللقب.. وإيتاليانو: نعتز بدعم الأسطورة روبيرتو باجيو

البلاد (الرياض)

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق نابولي أن على أي فريق يتعرض للخسارة أو التراجع في النتائج، النهوض من جديد ومواصلة المسيرة، من خلال معالجة الأخطاء وتجاوز الظروف، مشددًا على أن هذا الأمر هو ما قاموا به في فريقه الذي يشهد تحسنًا كبيرًا، من خلال تحقيق خمسة انتصارات متتالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة نابولي وبولونيا غدًا الاثنين في المباراة النهائية لنهائي كأس السوبر الإيطالي، والذي تستضيفه المملكة للمرة السادسة بإشراف وتنظيم من وزارة الرياضة.

وأضاف كونتي: “اللعب كل ثلاثة أيام ليس سهلاً ويُرهق اللاعبين، لكننا ملتزمون بأن نكون في أفضل جاهزية لمواجهة الغد أن أغلب اللاعبين في حالة بدنية جيدة، علينا أن نتذكر تاريخنا المشرف والمسار الذي أوصلنا إلى هنا ونحن فريق كبير تُوّج بلقب الدوري العام الماضي، وبدأنا الموسم الحالي بشكل ممتاز، وما زلنا في صدارة الدوري وننافس على اللقب، مع العلم أن كلا الفريقين يطمحان للفوز بهذه المباراة”.

من جهته، أكد ماتيو بوليتانو لاعب نابولي أن المواجهة ستكون مشوقة وقوية ضد خصم عنيد، متوقعًا أن تكون المباراة مفتوحة وتتيح مساحات كبيرة للعب مشدداً على أن زملاءه في الفريق مصممون بقوة على التتويج باللقب.

أما فينتشنزو إيتاليانو، مدرب فريق بولونيا فقد شدد على أن الفريق ملتزم بتقديم أفضل أداء لمواجهة الغد، مع استعداد نفسي وذهني كامل لمباراة قد تشهد ركلات ترجيح حاسمة،

وتابع: “اللاعبون سيخوضون المباراة بشغف كبير، من أجل النادي وجماهيرهم الوفية، كما نثمن ونعتز بدعم أسطورة كرة القدم الإيطالية روبرتو باجيو لنا خلال مسيرتنا الحالية”.

وأضاف إيتاليانو بالقول: “هذا أول نهائي لنا في هذه المسابقة، ويمزج شعورنا بين الحماس الشديد والترقب وما حدث في نهائي مايو الماضي لا يزال عالقًا في الأذهان، ونحن ندرك تمامًا قوة خصمنا ومتطلبات مواجهته وكل مباراة لها ظروفها وطابعها الخاص، وهدفنا إسعاد جماهيرنا بعد كل الجهد المبذول للوصول إلى النهائي.. أشاهد الكأس من مكاني وهو جميل وأخّاذ، لكن لمسه قبل الفوز به محظور.. والفوز بكأس إيطاليا يفتح لنا فرصة التتويج به أيضًا، وهذه المباريات الكبرى فرصة ذهبية لكتابة تاريخ جديد للنادي”.

واختتم لورينزو دي سيلفستري لاعب بولونيا قائلاً: “لا يوجد قائد واحد في فريقنا، نحن جميعًا نتحمل المسؤولية بصوت مسموع، وهذا يعزز جاهزيتنا ونحن نشعر بالهدوء والثقة الكاملة، واستلهمنا كمجموعة متكاملة ومتعاونة من تجربتنا في نهائي الكأس في مايو ومن مباراتنا الأخيرة، كيف يمكن أن نكون في أحسن حال غدًا”.