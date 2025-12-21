 في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي 

البلاد (جدة)

اكتمل السبت 20 ديسمبر 2025، عقد المتأهلين إلى المباراة النهائية في بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، التي تقام بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في الصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وبالعودة إلى المباريات، فقد حسم البلجيكي ألكسندر بلوكس بطاقة التأهل الأولى، وذلك بعد فوزه على النرويجي نيكولاي بودكوف كيير؛ بواقع ثلاثة أشواط دون رد، فيما تمكن الأمريكي ليرنر تيين من خطف بطاقة التأهل الثانية، بعدما حقق الانتصار على حساب مواطنه نيشيش باسافاريدي بثلاثة أشواط نظيفة.

وتختتم اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025م منافسات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، بمواجهةٍ تجمع البلجيكي ألكسندر بلوكس ضد الأمريكي ليرنر تيين -المصنف الأول-، وذلك في تمام الثامنةِ مساءً.

الجدير بالذكر أن البلجيكي ألكسندر بلوكس، لم يتعرّض لأي خسارةٍ في هذه البطولة، وتصدر مجموعته بثلاثةِ انتصارات، أما الأمريكي ليرنر تيين، فقد خسرَ أول لقاءٍ له في المنافسة ضد الإسباني رافاييل جودار، في مباراةٍ اتسمت بالندية، وانتهت بثلاثة أشواطٍ مقابل شوطين لجودار.