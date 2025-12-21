فرسان المملكة يهيمنون على منصات التتويج في “قفز السعودية” بـ (49) مركزًا

البلاد (الرياض)
بسط الفرسان السعوديون هيمنتهم المطلقة على منصات التتويج في بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز ضمن منافسات فئة النجمة الواحدة، وذلك خلال الأسبوعين الأول والثاني اللذان أقيما بمقر “قفز السعودية” بالجنادرية وشهدت مشاركة أكثر من (200) فارس وفارسة من أكثر من (20) دولة، بتحقيقهم (49) مركزًا من أصل (66) مركزًا.
وتضمنت البطولة التي أقيمت على مدى أسبوعين إقامة (22) شوطًا لفئة النجمة الواحدة، نال فيها فرسان السعودية المركز الأول (17) مرة، والمركز الثاني (18) مرة، والمركز الثالث (14) مرة, فيما حقق فرسان الجزائر (4) مراكز، والأردن مركزين، ومركزًا لكل من إيطاليا، ومصر، وهولندا، وألمانيا، واليمن، وإسبانيا، وسوريا بواقع (17) مركزًا.
وكان ختام الأسبوع الثاني من البطولة قد انطلق بشوط “الجائزة الصغرى” لفئة النجمة الواحدة (بارتفاع 1.15 متر)، وشهد سيطرة سعودية، حيث خطف لقبه الفارس السعودي محمد آل هداي، وحل ثانيًا الفارس عمر العريج، فيما جاء الفارس محمد أبا الخيل ثالثًا.
وفي نهائي الفئة المتوسطة لفئة النجمة الواحدة (بارتفاع 1.30 م)، جاء الفارس السعودي سعد العجمي أولًا، يليه الفارس السعودي خالد المبطي، وثالثًا الفارسة الإسبانية بيلار لوكريسيا كوردون, وفي نهائي فئة البراعم لفئة النجمة الواحدة (بارتفاع 1.15 م)، وحصد الفرسان الواعدون السعوديون المراكز الأولى، حيث حل أولًا الفارس عبدالله غزاوي، وثانيًا الفارسة تمارا العمران، وثالثًا الفارس فهد الأشقر, وفي نهائي فئة الأشبال لفئة النجمة الواحدة (بارتفاع 1.25 م), حقق المركز الأول الفارس الأردني فارس العابورة، وجاء ثانيًا الفارس السعودي عبدالمجيد الخماش، وحل ثالثًا الفارس السعودي عبدالعزيز الحقباني, وفي نهائي فئة الناشئين, لفئة النجمة الواحدة (بارتفاع 1.35 م) حل الفارس الجزائري عبدالقادر بايتا أولًا، والفارس اليمني محمد عفيف ثانيًا، والفارس السعودي راشد البريه ثالثًا.
كما حافظ الفارس الصاعد عبدالله غزاوي، على تألقه في فئة البراعم، وحقق المركز الثاني في نهائي البراعم بالأسبوع الأول، وتوج بالمركز الأول في الشوط الأول والنهائي لنفس الفئة في الأسبوع الثاني، وتميزت الفارسة فنون الحميدان في الفئة المتوسطة، وحققت المركز الثاني في الشوط المتوسط بالأسبوع الأول، والمركز الثالث في نهائي الفئة المتوسطة بالأسبوع الثاني، وبرز الفارس عثمان باكرمان في فئة الناشئين، وحقق المركز الأول في الشوط الرابع بالأسبوع الأول، والمركز الثاني في الشوط الخامس بالأسبوع الثاني، فيما حقق الفارس حسن آل هادي, المركز الأول في فئة الأشبال والمركز الثاني في الجائزة الصغرى بالأسبوع الأول، ونال الفارس عبدالله الأهدل المركز الأول في شوطين مختلفين خلال الأسبوع الأول، وتميز عبدالعزيز قحل في نهائي الأشبال بالأسبوع الأول بتحقيق المركزين الأول والثالث على جياد مختلفة، فيما خطفت الجوهرة المطيري الأنظار بتحقيقها المركز الثالث في الشوط الصغير ثم المركز الأول في نهائي البراعم خلال الأسبوع الأول.