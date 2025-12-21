السياسة

تقدير جهود المملكة ودعمها المستمر

صحيفة البلادaccess_time2 / رجب / 1447 هـ      21 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

عبر الشعب السوري عن ابتهاجه برفع العقوبات الأمريكية على سوريا؛ تقديراً للدور الذي قام به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وجهوده الحثيثة ومساعيه الحميدة لرفع معاناة الشعب السوري ودعمه سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، في وقت يأتي فيه إلغاء “قانون قيصر” امتداداً لمبادرات المملكة الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، والتي شملت دعم الرواتب والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار إضافة إلى الدعم المقدم لقطاع الطاقة السوري؛ بما يقارب مليوناً و650 ألف برميل من النفط الخام.

