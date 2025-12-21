تطلقها روتانا للموسيقى.. 6 حفلات غنائية لنجوم الخليج والعرب في “فبراير الكويت 2026”

محمد الجليحي (الرياض)

أزاحت “مجموعة روتانا للموسيقى” الستار عن حفلات مهرجانها الغنائي الكبير “فبراير الكويت 2026″، الذي بات الجمهور الكويتي على ثقة بأن الفنانين نجوم “فبراير الكويت” لا يطلون عليهم سنويا في الاحتفالات المصاحبة لأعيادهم الوطنية في شهر فبراير من كل عام، إلا من خلال إشراف وتنظيم “روتانا” لها ، بالتعاون مع Eventcom المنتج المنفذ لهذه الحفلات، والشريك الاستراتيجي “مركز عبد الله الرويشد”.

ويضم “فبراير الكويت 2026” ست حفلات ، ستقام على مدار ثلاثة أسابيع بمعدل حفلين في الأسبوع ، ويشارك بها عشرة فنانين من الكويت والخليج والعالم العربي؛ حيث ستكون الانطلاقة مع “فنان العرب” محمد عبده، فيما يختتم “صوت الحب” ماجد المهندس هذه الحفلات.

وسيكون الجمهور أيضا على موعد مع “الصقر الرابح” رابح صقر بعد غياب سنوات عن حفلات الكويت في حفل منفرد.

اما أسماء بقية نجوم هذه الحفلات المميزين ، هم: د.عبادي الجوهر، نبيل شعيل، فرقة ميامي، وليد الشامي، مطرف المطرف، عايض يوسف وأميمة طالب .. سيغردون على مسرح ” ارينا الكويت” اجمل أغانيهم المختارة، والمفاجات التي سيتم تجهيزها للجمهور في الكواليس.

ويرافق هؤلاء النجوم فرق موسيقية ضخمة تضم امهر العازفين، يقودها نخبة من المع المايستروهات الخليجيين والعرب، وهم: امير عبد المجيد، هاني فرحات، مدحت خميس ، تامر فيظي وأحمد طه.

وجدول حفلات “فبراير الكويت 2026” كالتالي:

-تاريخ 15 يناير 2026: “فنان العرب” محمد عبده

-تاريخ 16 يناير 2026: عايض يوسف وفرقة ميامي

-تاريخ 22 يناير 2026: رابح صقر

-تاريخ 23 يناير 2026: مطرف المطرف ووليد الشامي ونبيل شعيل

-تاريخ 29 يناير 2026: اميمة طالب ود.عبادي الجوهر

-تاريخ 30 يناير 2026: ماجد المهندس.