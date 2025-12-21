بعد 10 أيام من الحراك الثقافي| معرض جدة للكتاب يختتم فاعلياته

البلاد (جدة)

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، فعاليات من معرض جدة للكتاب 2025، الذي أُقيم خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر تحت شعار “جدة تقرأ”، بعد رحلة معرفية امتدت عشرة أيام، واستضافت أكثر من 1000 دار نشر ووكالة محلية وعربية ودولية من 24 دولة، توزعت على أكثر من 400 جناح.

وأكّد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن المعرض جسّد في نسخته الحالية ملامح الرؤية الثقافية المتجددة للمملكة، وشكّل محطة مهمة في مسار تطوير صناعة النشر، وتعزيز الوعي المعرفي لدى المجتمع.

وأوضح الواصل، أن المعرض شهد توسعًا لافتًا لهذا العام، حيث بلغ عدد زوار معرض جدة للكتاب لهذا العام، أكثر من 650,000 زائر، حيث وفَّر المعرض قرابة 195,000 عنوان معروض.

وقدم معرض جدة للكتاب لهذا العام تنوّعًا غنيًا في الفعاليات الثقافية التي تجاوز عددها 176 فعالية، راعت مختلف الفئات العمرية، والاهتمامات الفكرية، وذلك مما أسهم في تقديم تجربة ثقافية متكاملة، إلى جانب إتاحة فرص واسعة للناشرين والكتّاب المحليين، وتعزيز حضور المحتوى السعودي عبر مبادرات نوعية، من بينها منطقة الكتب المخفضة، إضافة إلى تحديث البنية التقنية للمعرض بما رفع مستوى التفاعل، وجودة تجربة الزوّار.

وشهدت نسخة هذا العام، خطوة نوعية تمثلت في إدراج عروض للأفلام السعودية، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض؛ دعمًا للسرد البصري المحلي، وربطًا بين الكتاب والسينما، ولاقت العروض إقبالًا من الزوّار بمختلف أعمارهم، إلى جانب برنامج ثقافي حافل، شارك فيه نخبة من الأدباء والمثقفين، عبر ندوات وورش عمل ناقشت قضايا معرفية وأدبية معاصرة.

واستقطبت أجنحة المعرض مشاركة واسعة من دور النشر المحلية والدولية، وشهدت منصة توقيع الكتب تدشين إصدارات جديدة لعدد من الكتّاب السعوديين، إلى جانب حضور جهات حكومية، وهيئات ثقافية، استعرضت مبادراتها ومشاريعها، وخصّص المعرض منطقة متكاملة للطفل، حظيت بإقبال لافت من العائلات، وقدّمت برامج تعليمية وتفاعلية هدفت إلى تنمية مهارات الأطفال المعرفية والإبداعية.

وحرصت هيئة الأدب والنشر والترجمة على توظيف التقنيات الحديثة؛ لتعزيز تجربة الزائر، بدءًا من التذاكر الإلكترونية، ومرورًا بالخرائط التفاعلية، وصولًا إلى تسهيل الوصول إلى الفعاليات والخدمات وأجنحة دور النشر عبر أدوات رقمية حديثة.

جاء تنظيم معرض جدة للكتاب 2025، امتدادًا لنجاحات النسخ السابقة ضمن مبادرة معارض الكتاب السعودية، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة لإستراتيجيتها الحالية 2020-2025 التي سعت من خلالها إلى تمكين صناعة النشر، ورفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي، والإسهام في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.