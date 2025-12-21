المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام والعضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار

ينعقد يوم غدٍ الاثنين 2 رجب 1447هـ الموافق 22 ديسمبر 2025م المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي يستضيف وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها.
كما يستضيف العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود للحديث عن تطورات مشروع مدينة القدية، والإعلان عن تفاصيل التجارب في “Six Flags مدينة القدية” ومن ثم يجيبان على تساؤلات الإعلاميين والصحفيين.
وسيبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.
