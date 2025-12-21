“التعاون الإسلامي” تُدين جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة النازحين في غزة

البلاد (جدة)
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وكان آخرها جريمة قصف مدرسة تؤوي النازحين ما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين، وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني.
وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وشددت على ضرورة تفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم البشعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.