البديوي: تطور إيجابي لاستعادة الاستقرار

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون (قيصر)، عادًّا هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا يسهم في دعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا.

وأكد أن هذا القرار من شأنه أن يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لتعزيز التعافي الاقتصادي، وفتح وعودة المجال الاقتصادي والاستثماري السوري

أمام التعاون الإقليمي والدولي، ويساعد على تسهيل الخدمات الأساسية إلى الشعب السوري الشقيق، والمساهمة في دمج سوريا تدريجيًا في محيطها الإقليمي والدولي، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويعزز الأمن والاستقرار فيها.

وجدد البديوي التأكيد لموقف مجلس التعاون الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وحرصه على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في تطلعاته نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.