الأمريكي” ليرنر تيين” يتوج ببطولة نهائيات الجيل القادم للتنس في جدة

توّج نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، الأمريكي ليرنر تيين بلقب بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025، التي استضافتها المملكة للمرة الثالثة في محافظة جدة، خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس، وبإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة.
وجاء تتويج تيين بعد فوزه على البلجيكي ألكسندر بلوكس بثلاثة أشواط دون مقابل، في لقاء شهد حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا مميزًا في صالة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ليحصد اللقب وجائزة مالية تجاوزت نصف مليون دولار.
وتؤكد استضافة المملكة لهذه البطولة استمرار نجاحاتها في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
