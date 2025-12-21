أكد فتح الباب أمام عودة الاستثمارات.. الشرع: رفع العقوبات يطوي صفحة المعاناة لبدء التعافي

أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن تهانيه الحارة للشعب السوري؛ بمناسبة رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، واصفاً هذا اليوم بأنه لحظة تاريخية فارقة، تُوِّجت فيها سنوات طويلة من الصبر والمثابرة والتضحيات، التي قدمها السوريون للحفاظ على وطنهم واستقراره. وأكد الشرع أن رفع العقوبات يمثل طي صفحة من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أثقلت كاهل المواطنين طوال الأعوام الماضية، مؤشراً إلى بدء فصل جديد من التعافي الوطني وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأوضح الشرع أن هذه الخطوة جاءت بإرادة السوريين وبفضل الدعم المتواصل من الأشقاء والأصدقاء، الذين ساندوا سوريا في مسارها نحو الاستقرار والتنمية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهداً وطنياً مشتركاً وتعاوناً مستمراً بين مختلف مكونات المجتمع السوري لضمان استثمار هذه الفرصة التاريخية على أكمل وجه. وقال الرئيس السوري: إن الحكومة ستعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين حياة المواطنين، بما يضمن استقرار البلاد ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار الشرع إلى أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الدولية، ويمهد الطريق أمام عودة النشاط الاقتصادي بشكل موسع، مع تحسين القدرة التنافسية للقطاعات السورية المختلفة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويتيح فرصاً لإعادة تفعيل المشاريع المتعثرة وتحفيز الصناعات المحلية، ما يسهم في رفع معدلات التوظيف وتحسين مستوى المعيشة. وشدد على أن هذه المرحلة الجديدة تتطلب الالتزام بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية والتعاون بين جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن الحكومة السورية ماضية في تحقيق رؤية مستقبلية تستجيب لتطلعات الشعب السوري في الأمن والرخاء والاستقرار.

ووجه الرئيس الشرع رسالة تفاؤل للشعب السوري، قائلاً: إن الجهود المبذولة اليوم ستثمر قريباً عن نتائج ملموسة في الاقتصاد والخدمات العامة والمجتمع المدني، داعياً الجميع إلى المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل سوريا الذي يليق بتاريخها ومكانتها، ويحقق طموحات المواطنين في حياة أفضل ومستقبل واعد. واعتبر الشرع أن رفع العقوبات ليس مجرد حدث سياسي، بل فرصة تاريخية لإعادة رسم مسار سوريا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما يعزز استقلالها وسيادتها ويؤسس لعلاقات متوازنة مع الأشقاء والأصدقاء على المستويين الإقليمي والدولي.