أكاديمية مهد الرياضية ومسك توقّعان مذكرة تفاهم

البلاد (الرياض)
وقّعت أكاديمية مهد الرياضية مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ضمن مساعيها لتعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة العمل في القطاع الرياضي بالمملكة.
مثّل أكاديمية مهد الرياضية في توقيع المذكرة، نائب الرئيس للخدمات المؤسسية عبدالعزيز الخريجي، ومثّل “مسك” المشرف العام لقطاع الرياضة عبدالعزيز أبو زيد.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية المهارات والمواهب الرياضية، وتبادل المعارف والخبرات، والاستفادة المتبادلة من المرافق والإمكانات الرياضية لدى الجانبين، بما يسهم في تقديم برامج تطويرية متكاملة تخدم قطاع الرياضة والشباب.
كما تسعى الاتفاقية إلى بناء نماذج عمل مشتركة تعزز الاستدامة، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون في المبادرات والفعاليات النوعية.
وتأتي الشراكة في إطار دعم رؤية المملكة 2030، والارتقاء بجودة البرامج الرياضية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وخلق بيئة محفزة للإبداع والتميز الرياضي.