بولونيا يقصي إنتر ميلان ويواجه نابولي في نهائي السوبر الإيطالي بالرياض

البلاد (جدة)
خطف فريق بولونيا بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025، بعدما تغلب على إنتر ميلان بركلات الترجيح(3-2)، بعد سيطرة التعادل بهدف لكل فريق على الوقت الأصلي، في القمة المثيرة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك في نصف نهائي البطولة.
سجب للإنتر ماركوس تورام في الدقيقة الثانية لللقاء بطريقة رائعة على الطائر إلى داخل شباك الحارس رفاليا.
بعد نهاية المباراة بالتعادل، احتكم الطرفان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لصالح بولونيا.
سجل لبولونيا؛ لويس فيرجسون، وجوناثان رووي، وتشيزو، وأضاع الثنائي نيكولا مورو، وخوان ميراندا، فيما أهدر من جانب إنتر؛ أليساندرو باستوني، نيكولا باريلا، أنجي يوان بوني، وسدد بنجاح، لاوتارو، سيتفان دي فري، وسط تعملق الحارس رافاليا.
بهذا الفوز، ضرب بولونيا موعدًا منتظرًا في نهائي السوبر الإيطالي مع نابولي، الذي تغلب بدوره على ميلان بهدفين دون رد، في الطريق إلى النهائي.
من كل الزوايا
هدف الإنتر الأول عن طريق تورام ضد بولونيا

بصوت الجمهور!
هدف التعادل لبولونيا من علامة الجزاء

ركلة الحسم!
تشيرو إيموبيلي يمنح بولونيا التأهل إلى النهائي ويقصي إنتر ميلان من البطولة
