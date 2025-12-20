“ليرنر تيين” يخطف صدارة المجموعة الزرقاء.. وبلوكس يحقق الانتصار الثالث تواليًا

البلاد (جدة)
شهدت بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس ختام دور المجموعات في المنافسات التي تقام في الصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة.
وبالنظر إلى النتائج، فقد تمكّن الأمريكي نيشيش باسافاريدي من حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على الألماني جاستن إنجل بثلاثة أشواطٍ نظيفة، ضمن مواجهات المسار “الأحمر”، فيما واصل البلجيكي ألكسندر بلوكس تميّزه بتحقيق الفوز الثالث تواليًا على حساب الكرواتي دينو بريزميتش، بواقع ثلاثة أشواطٍ مقابل شوطٍ واحد.
وفي مباريات المجموعة “الزرقاء”، نجح الأمريكي ليرنر تيين في خطف بطاقة العبور الثانية، بعد تغلبه على النرويجي نيكولاي بودكوف كيير بثلاثة أشواطٍ مقابل شوطٍ واحد، ليعبر متصدرًا مجموعته، فيما انتصر الإسباني رافاييل جودار على مواطنه مارتن لاندالوسي بواقع ثلاثة أشواطٍ نظيفة.
وتنطلق مباريات الدور نصف النهائي اليوم السبت ؛ إذ سيلعب البلجيكي ألكسندر بلوكس، صاحب المركز الأول في المجموعة “الحمراء”، ضد النرويجي نيكولاي بودكوف كيير، وصيف المجموعة “الزرقاء”، فيما يلتقي الأمريكي ليرنر تيين، بطل المجموعة “الزرقاء”، بمواطنه نيشيش باسافاريدي، وصيف المجموعة “الحمراء”.