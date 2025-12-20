كتاب جدة ينظم ورشة عمل حول القصص المصورة

البلاد (جدة)

عرّفت نورة الأشولي زوار معرض جدة للكتاب ٢٠٢٥ بعوالم أدب اليافعين والأطفال في ورشة بعنوان” بناء القصة المصورة”، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض، في نشاط ثقافي شهد إقبالًا من الفئة العمرية المستهدفة.

وتناولت الورشة نبذة موجزة عن تاريخ القصة المصورة، وأنماطها، ونماذج عالمية ومحلية، مع تمرينات عملية عدة، حمل أحدها عنوان: “ارسم نفسك وأنت تتحول لنخلة”، وآخر باسم: “ارسم الموقف”، تبعها سرد لمراحل بناء القصة المصورة من تجربة المتحدثة.

وذكرت أن تاريخ القصة المصورة يعود إلى نهايات القرن الثامن عشر، وتُنسب أولى القصص المصورة الأوروبية إلى الفنان الأوروبي رودلف توبفر، وشهدت تطورات عدة على يد مهتمين، وأسهمت التقنية في تجديدها.

وأوضحت “أن الشخصيات والخطوط وبالونات الحديث والمؤثرات الصوتية تُعد من عناصر القصة المصورة الأساسية، ولا يمكن لأي قصة مصورة أن تقف على قدميها من دونها، بغض النظر عن ترتيبها أو طغيان إحداها على غيرها”.

وأُجريت في الورشة تمرينات عدة ومنوعة، كانت محل تفاعل الحضور، بخاصة من الأطفال، بالاستعانة بعدد من إصدارات لأعمال قصصية مصورة، أعقبها حديث للأشولي حول تجربتها في كتابة القصص المصورة.

ويختتم معرض جدة للكتاب ٢٠٢٥ فعالياته يوم السبت ٢٠ من ديسمبر، بعد عشرة أيام حافلة بالحضور الكثيف والفعاليات الثقافية المنوعة، في ظل مشاركة ١٠٠٠ دار نشر بين سعودية وعربية، قدمت للزوار أحدث إصداراتها.