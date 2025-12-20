في موسم الرياض..”نجوى كرم وآدم” يبدعان في ليلة حب وشجن لبنانية خيالية 

محمد الجليحي (الرياض)

عاش جمهور “موسم الرياض” في نسخته السادسة بالمملكة العربية السعودية ، بمسرح ” محمد عبده أرينا- بنك الإمارات دبي الوطني” ليلة لبنانية استثنائية بامتياز، جمعت الحب بكل أدواته من شجن وطرب وإحساس وعشق وشموخ، بصوتي “شمس الأغنية” نجوى كرم، والفنان المميز آدم، في حفل تصدر “التريند” أقيم برعاية” الهيئة العامة للترفيه” ومن تنظيم وإشراف “مجموعة روتانا للموسيقى”، حمل على الصعيد الموسيقي ابداعاً فاق الوصف بشهادة الجمهور الغفير، الذي حضر وملأ المكان، أو تابعه عبر النقل الفضائي المباشر من خلال قنوات روتانا وغيرها، كما حسم على الصعيد الفني والإعلامي العديد من التساؤلات التي أجاب عنها معًا” نجوى كرم، وسالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى” بعد التقاطهما الصور التذكارية خلف الكواليس، ومن ثم لقاؤهما مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا، قبل صعود نجوى المسرح وختام الحفل الذي بدأه الفنان آدم.

فقد كان ملفتًا للإعلاميين أن يروا من جديد نجوى كرم في بيتها الروتاني بحفل صخم في موسم الرياض، ما آثار فضولهم بالسؤال عن العلاقة التي تجمع الطرفين (روتانا وشمس الأغنية) حاليًا، فحسمت نجوى كرم الأمر مجيبة:”أشك أنه في يوم من الأيام حدا شاف شيئًا لروتانا ومشاريعها لا أكون متواجدة فيه معهم؛ لأننا واحد، فمنذ أن بدأت بالفن كنت مع “لوغو روتانا” الكبير الذي تصدر أرشيفي وأعمالي، فنجوى كرم هي روتانا.. وروتانا هي نجوى كرم”. وتعقيبًا على كلامها اكد سالم الهندي:”نجوى هي من مؤسسي روتانا.. ما شاء الله عليها متألقة دومًا، كانت ولا زالت معنا.. والعمر كله إن شاء الله”، والعبارة الأخيرة أعادتها نجوى بصوتها ثانية”.

وحول اختياراتها الغنائية، أجابت نجوى:”أفتش شوي على العصر الجديد بس مع الاحتفاظ بالقديم، ما تغيرت نظرتي لما أقدمه لكني على القليلة بدي حب الأغنية حتى أغنيها ولازم يكون كلامها يدل على فرحة.. وعلى فكرة أنا بحب الفرح بالأغاني.. لا أحب أن أكون حزينة”.

وعلى المسرح أنارت نجوى فعلًا المسرح بصوتها وجمالها وأناقتها ورقيها، وأشعلت الجمهور بأغانيها الشهيرة- من حديثها وقديمه في رحلة أيقظت الحنين والحماسة للجمهور الذي تابع على مر السنين إنتاجات روتانا لابنة البيت مثل: (أمنت قلبي ، هيدا حكي، خليني شوفك، حكم القاضي ، يلعن أبو العشق) وغيرها الكثير، كما غنت لأول مرة على المسرح أغنيتها “شريك قلبي” ، وعبرت عن سعادتها بمحبة وتفاعل جمهور الرياض معها، قائلة لهم: “حبي الكبير لكل شي عم اعملوا هو ليس إلا نقطة من بحر حبكم لي”.

ومثل محبة الجمهور لنجوى، كانت محبتهم وحماستهم كبيرة مع الإحساس والشجن في صوت آدم الذي كان رائعًا في فقرته، التي سبقها أن التقط في الـ backdrop صورًا تذكارية جمعته بفراس خشمان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، وإجابته على أسئلة الإعلاميين. أما فقرته فبدأها حاسمًا ومختزلًا مشاعره، قائلًا للجمهور :”مسا الرياض الحلو .. مبسوط بوجودي معكم في موسم الرياض للمرة الثالثة.. أتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية وشعبها، وشكرًا لروتانا اللي جمعتني بكم”. بعدها غنى وأطرب وعزف على مشاعر العاطفة والحب عند محبي صوته.

وفي الكواليس، كان نجما الحفل على موعد مع التقاط الصور التذكارية مع HONOR ، شريك روتانا الإستراتيجي في المناسبة.