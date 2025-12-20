انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة”… أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025

البلاد (جدة)

انطلقت فعاليات “ونتر وندرلاند جدة Jeddah Winter Wonderland”، ضمن موسم جدة 2025، وسط حضور لافت من الزوار، في أضخم تجربة شتوية تشهدها محافظة جدة.

وتقدم الفعاليات تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين الأجواء الثلجية وعالم من المغامرات والعروض والأنشطة في احتفالية شتوية غير مسبوقة، تستمر مدة 60 يومًا يتخللها التجارب الأكثر تميزًا في عالم الترفيه، التي تعكس تنوع وجودة الخيارات الترفيهية التي يقدمها الموسم لجمهوره من جميع الفئات العمرية.

وتضم “ونتر وندرلاند جدة” أربع مناطق رئيسة (توي تاون، ونورث بول، ووايلد ونتر، وفروست فير)، والتي تقدم مجموعة متكاملة من الأنشطة تشمل أكثر من 9 تجارب تفاعلية، و32 لعبة ترفيهية، و10 ألعاب مهارة، إضافة إلى 60 مطعمًا ومتجرًا، توفر خيارات متنوعة من المأكولات العالمية وتجارب التسوق في بيئة مليئة بالمتعة والمرح.

وتبرز منطقة “توي تاون” بتصميمها المستوحى من عالم الألعاب والقصص الخيالية بوصفها وجهة محببة للعائلات، حيث تمتزج الألعاب بالمسارات التفاعلية والشخصيات الكرتونية، ضمن بيئة آمنة ومبهجة، وألعاب مخصصة للأطفال، مثل: بيق فوت كونفوي، وكيدز بمبر كارز، وكاروسيل، وبانجي ترامبولين، إلى جانب تجربة “متاهة توي تاون” المصممة لتحفيز الفضول والخيال، إلى جانب تجربة “ونتر جوي بلكس” التي تنقل الأطفال بين عوالم تفاعلية، تشمل: “Disney Princess” و”Teen Titans Go” و”Baby Shark” المليئة بالمرح، وسط ديكورات شتوية وأنشطة تفاعلية متنوعة.

ويعيش زوار منطقة “نورث بول” أجواء الحياة القطبية داخل قبة تعرض انعكاسات الشفق القطبي وعناصر بصرية مستوحاة من الثلج، إلى جانب حلبة للتزلج، وغرفة هروب الوحدة 13 المليئة بالألغاز، والعديد من الألعاب العائلية، مثل: “فن هاوس”، و”أراوند ذا وورلد”، و”لوبستر بوت آيلاند”.

وفي منطقة “وايلد ونتر” يجد عشاق المغامرة مجموعة من الألعاب الحماسية، من بينها: “توب سبن”، و”بريك دانس”، و”شارككوستر”، و”بيرامد سماش لاين”، إضافة إلى تجربة “سبلاش أرينا” في أجواء تغمرها المتعة والتشويق وروح المغامرة.