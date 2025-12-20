البلاد (جدة)

تُوِّج الفارس فيصل العصيمي بطلاً لكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل، الذي أُقيم اليوم في محافظة العلا؛ حيث نظمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السباق بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، وأقيم السباق على مسافة 120 كم مقسمة على أربع مراحل.

وجاء فوز العصيمي رفقة الجواد “دوق” بمعدل سرعة بلغ 23.142 كم ساعة، بعد منافسة قوية مع الفارس حسن بامانع الذي حل ثانياً بفارق 28 ثانية فقط عن المتصدر، وبلغ معدل سرعته 23.108 كم/ساعة، على الفرس “DJALIK DE FIGNOLS”. أما المركز الثالث فكان من نصيب الفارس عبدالعزيز السيالي على الجواد “GAIA DE MORGANE” وبمعدل سرعة 22.148 كم/ساعة.

شهد السباق تنافساً قوياً بين الفرسان المشاركين منذ انطلاقته في الساعة السابعة صباحاً، حيث قدموا مستويات مميزة وسط تضاريس العلا الخلابة وتنوع مسارات السباق.

إلى جانب السباق الرئيسي، أُقيم سباق دولي لمسافة 100 كم، وسباقان تأهيليان محليان لمسافة 40، و80 كم.