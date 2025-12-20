المحليات

” الداخلية” تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الـ (10)

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1447 هـ      20 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الصياهد)
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع نادي الإبل، ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته العاشرة، والمقام حتى 3 يناير 2026م، تحت شعار “عز لأهلها”، بالصياهد شمال منطقة الرياض.

وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والمنافذ البرية بالمنطقة الشرقية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *