” الداخلية” تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الـ (10)

البلاد (الصياهد)
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع نادي الإبل، ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته العاشرة، والمقام حتى 3 يناير 2026م، تحت شعار “عز لأهلها”، بالصياهد شمال منطقة الرياض.
وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والمنافذ البرية بالمنطقة الشرقية.
