التعادل يحسم مواجهة نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي

صحيفة البلاد      20 ديسمبر 2025

 

البلاد (جدة)
افتُتحت الجولة الـ(17) من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع ضيفه تشلسي بهدفين لكلٍ منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل.
سجل نيوكاسل أولًا عبر المهاجم الألماني فولتماده في الدقيقتين الرابعة و(20) من الشوط الأول، ليعود تشلسي عن طريق المدافع الإنجليزي ريس جيمس في الدقيقة (49), والمهاجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة (66) من الشوط الثاني.

بهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصل نيوكاسل للنقطة الـ(23) في المركز الـ(11)، فيما يتواجد تشلسي في المركز الرابع بـ(29) نقطة.
