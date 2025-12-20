الأمير فهد بن جلوي يرأس اجتماع عمومية الاتحاد العربي للهجن في المنامة

البلاد (الرياض)

ترأس صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد العربي للهجن، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للهجن، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور ومشاركة اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، واتحاد اللجان الأولمبية العربية، وممثلي الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد.

وناقشت الجمعية عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها تشكيل لجان الاتحاد العربي للهجن، وإطلاق الموقع الإلكتروني للاتحاد بحلّته الجديدة، إضافة إلى اعتماد استضافة شرم الشيخ المصرية لبطولة العرب الثالثة للهجن 2026، واعتماد الموعد الجديد للبطولة الأولى للهجانة العرب في مدينة طانطان بالمملكة المغربية خلال شهر مايو 2026م.

وشهد الاجتماع الإعلان عن طلب إدراج رياضة سباقات الهجن ضمن برنامج دورة الألعاب الرياضية العربية السادسة عشرة «البحرين 2027م»، إلى جانب مناقشة روزنامة الاتحادات العربية الأعضاء، وروزنامة الاتحاد العربي للهجن لموسم ( 2025–2026 ).

وفي ختام الاجتماع، رفع صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي خالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة، على دعمهم غير المحدود لرياضة الهجن على المستويين الوطني والعربي، ورعايتهم واحتضانهم للاتحاد، بما يسهم في تعزيز مكانة رياضة الهجن بين الدول العربية.

وقدّم سموه شكره للجنة الأولمبية البحرينية، مستضيفة الجمعية العمومية، على ما لقيه رئيس وأعضاء الجمعية والضيوف من حفاوة وكرم ضيافة.

وقال سموه: “انتهز هذه المناسبة للتهنئة بالعيد الوطني لمملكة البحرين، الذي احتفلنا به جميعًا قبل ثلاثة أيام، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة”.