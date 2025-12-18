نابولي يعبر ميلان ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي في الرياض

متابعة (محمود العوضي)
تصوير (عبدالله الفهيدي)
ظهر نابولي بصورة رائعة من كافة الوجوه؛ ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، بينما ودّع ميلان البطولة من نصف النهائي.
افتتح البرازيلي ديفيد نيريس التسجيل في الدقيقة 39، مستفيدًا من تمريرة أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف دون رد.
وفي الدقيقة 64، عاد هويلوند ليؤكد التفوق الأزرق بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس مايك ماينيان، مانحًا فريقه الأفضلية حتى صافرة النهاية.
بهذا الفوز، ينتظر نابولي في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة إنتر ميلان وبولونيا التي تقام اليوم الجمعة.
