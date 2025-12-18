نابولي يعبر ميلان ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي في الرياض

نجح فريق نابولي في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025، بعدما تغلب على فريق ميلان بثنائية في المواجهة التي أُقيمت مساء الخميس، على ملعب الأول بارك في الرياض.