نابولي يعبر ميلان ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي في الرياض

29 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      19 ديسمبر 2025

متابعة (محمود العوضي)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

نجح فريق نابولي في حجز  بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025، بعدما تغلب على فريق ميلان بثنائية في المواجهة التي أُقيمت مساء الخميس، على ملعب الأول بارك في الرياض.

 

ظهر نابولي بصورة رائعة من كافة الوجوه؛ ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، بينما ودّع ميلان البطولة من نصف النهائي.

افتتح البرازيلي ديفيد نيريس التسجيل في الدقيقة 39، مستفيدًا من تمريرة أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 64، عاد هويلوند ليؤكد التفوق الأزرق بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس مايك ماينيان، مانحًا فريقه الأفضلية حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، ينتظر نابولي في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة إنتر ميلان وبولونيا التي تقام اليوم الجمعة.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

