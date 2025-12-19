فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بيانًا رسميًا بشأن تحديد الفائز بمباراة المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العرب قطر 2025، بعد إلغاء مواجهة السعودية والإمارات على ملعب خليفة الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في بيان فيفا:«بعد تعليق وإلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب قطر 2025، بين المملكة العربية السعودية والإمارات.

وأضاف: “وفقًا للائحة ولوائح الفيفا، قررت لجنة المنتخبات الوطنية للرجال إعلان المباراة تعادلاً بنتيجة 0-0، وتقاسم المركز الثالث بين الفريقين، مع دمج إجمالي الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتقسيمها بالتساوي بينهما”.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين، دون أن يتمكن أي فريق من تسجيل أهداف، بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على مجريات اللقاء.