رحلات مناطيد العُلا تشهد إقبالًا لافتًا في الموسم الشتوي

29 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      19 ديسمبر 2025

 

البلاد (العُلا)
تشهد رحلات مناطيد الهواء الساخن بمحافظة العُلا إقبالًا لافتًا من الزوّار خلال الموسم الشتوي، في ظل ما تتميّز به المحافظة من تنوّع طبيعي وتشكيلات صخرية فريدة، وتُعدّ هذه التجربة من أبرز الأنشطة السياحية التي تتيح للزوّار مشاهدة معالم العُلا من منظورٍ جوي مختلف.
وتتنوّع التجارب المتاحة بين رحلات صباحية تُحلّق مع شروق الشمس، تُتيح للزوّار مشاهدة التشكيلات الصخرية والواحات في مشهد بانورامي هادئ، إلى جانب رحلات مسائية تُقام قبيل الغروب، وترسم لوحات بصرية تتدرّج فيها ألوان السماء على امتداد معالم العُلا الطبيعية.

ويأتي الإقبال الكبير على رحلات المناطيد متزامنًا مع انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، الذي أسهم في تنشيط الحركة السياحية ورفع معدلات الإقبال على التجارب المصاحبة، ضمن موسم يشهد حضورًا واسعًا للزوّار وتنوّعًا في البرامج الثقافية والترفيهية.
ويُظهر هذا الإقبال تنامي الاهتمام بالتجارب السياحية النوعية التي تُقدَّم بأسلوب احترافي يراعي أعلى معايير السلامة والتنظيم، ويمنح الزائر فرصة استكشاف العُلا من منظور مختلف يجمع الهدوء والمتعة.
وتُسهم رحلات المناطيد في إثراء تجربة الزائر وتنويع المنتج السياحي بالمحافظة، إلى جانب دعم الحراك الاقتصادي المحلي، من خلال تنشيط قطاعات الضيافة والخدمات المرتبطة بالأنشطة السياحية، ضمن منظومة متكاملة من الفعاليات الموسمية التي تحتضنها العُلا خلال فصل الشتاء.
m.samy

كتب بواسطة

