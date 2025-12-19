حلبة كورنيش جدة.. فضاء مفتوح للرياضة المجتمعية

البلاد (جدة)
لم تعد حلبة كورنيش جدة مجرد حلبة تترقّب هدير المحركات، بل أصبحت اليوم فضاءً مفتوحًا تنبض فيه خطوات العدّائين ودوران عجلات الدراجات، إذ تلتقي الرياضة بالحياة اليومية، ويتحوّل المكان إلى قصة جماعية عنوانها الصحة والحركة ونمط العيش النشط.
منذ يونيو 2025م، بدأت الحلبة رحلتها بصفتها مركزًا حيويًا يجمع مختلف فئات المجتمع، لتصبح مساحة تتيح ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومجانية، وتعزز جودة الحياة وتشجع على تبنّي أنماط معيشة صحية، وذلك من خلال برنامج “اليوم الرياضي المفتوح بحلبة كورنيش جدة”، وشهدت الحلبة في الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المجتمع بمختلف فئاته بما يزيد على 46 ألف شخص، مارسوا رياضة الجري والمشي وركوب الدراجات من مختلف الأعمار والفئات، ما يعكس تنوع المجتمع الرياضي, حيث تخصص الحلبة كل يوم أحد وثلاثاء للفئات المختلفة، بحيث يمكن لممارسي ركوب الدراجات الانطلاق من الساعة 6:00 وحتى 8:00 مساءً، على أن يكون آخر موعد للدخول عند الساعة 7:30 مساءً، مع إخلاء الحلبة بحلول الساعة 9:00 مساءً، أما رياضتا الجري والتزلج، فتخصص الحلبة لهما الفترة من الساعة 9:00 وحتى 11:00 مساءً مع إغلاق أبواب الدخول عند الساعة 10:00 مساءً.
وتولي إدارة الحلبة أهمية قصوى لعوامل السلامة، إذ يركّز الفريق الأمني على الالتزام بارتداء الخوذ الواقية، خصوصًا لممارسي الدراجات، إلى جانب وجود فرق إسعافية دائمة لضمان سلامة الجميع، كما أن جميع الأنشطة تعد مفتوحة وبالمجان لجميع الراغبين في ممارسة الرياضة في أجواء مهيئة وحماسية، وذلك في إطار دعم الرياضة المجتمعية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة، ضمن جهود مستمرة لتعزيز الثقافة الرياضية وتحفيز المجتمع على ممارسة النشاط البدني.
يُذكر أن حلبة كورنيش جدة أُنشِئت قبل استضافة الجولة الأولى من سباق فورمولا 1 في عام 2021، في زمن قياسي لم يتجاوز ثمانية أشهر فقط، وهي الأولى من نوعها في المملكة، من خلال استيفائها المعايير المطلوبة من الاتحاد الدولي للسيارات، ويبلغ طولها 6.176 أمتار وهي أسرع وأطول حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1 الحالية، بينما تتضمن الحلبة العديد من المنعطفات عالية السرعة، بإجمالي 27 منعطفًا منها 16 على اليسار، و11 على اليمين، ما يجعلها مفضلة لكل السائقين والمشجعين.