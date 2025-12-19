جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 2026.. موسم مفصلي وعودة الزخم العالمي إلى جدة

البلاد (جدة)
رسّخت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 مكانتها منذ انطلاقها في ديسمبر 2021، كأحد أكثر سباقات البطولة حماسًا وتشويقًا، لتصبح محطة بارزة على روزنامة الفورمولا 1 العالمية، حيث تواصل حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، تسجيل حضورها الاستثنائي بصفتها الأطول والأسرع، بمتوسط سرعة يبلغ 252 كلم/ساعة، حيث يقضي السائقون نحو 79% من زمن اللفة بأقصى سرعة ممكنة.
ويمثل عام 2026 محطة مفصلية في مسيرة البطولة، مع بدء استخدام سيارات جديدة كليًا أصغر حجمًا وأخف وزنًا، إلى جانب زيادة عدد الفرق المشاركة بانضمام فريق “كاديلاك” كالفريق الحادي عشر، وظهور “أودي” للمرة الأولى، ما يعزز مستوى التنافس ويجعل الموسم المقبل من الأكثر أهمية في تاريخ الفورمولا 1.
كما تستقبل جدة بطلًا عالميًا جديدًا للمرة الأولى منذ عام 2021، مع وصول سائق ماكلارين لاندو نوريس، المتوج حديثًا بلقبه الأول في أبو ظبي، للدفاع عن لقبه أمام نخبة من أبرز نجوم البطولة، يتقدمهم بطل العالم أربع مرات سائق ريد بُل ماكس فيرستابن، إلى جانب أوسكار بياستري، الفائز بسباق جدة في النسخة الماضية.
وبالتوازي مع السباقات، ينتظر الجماهير برنامجًا ترفيهيًا عالميًا يمتد طوال عطلة نهاية الأسبوع، استمرارًا لما اعتادته جدة في النسخ السابقة من حفلات كبرى أحياها نجوم عالميون، أسهموا في ترسيخ المدينة؛ بوصفها وجهة رائدة تجمع بين الرياضة والترفيه، كما تشهد عطلة نهاية الأسبوع عودة بطولة “أكاديمية F1” ضمن البرنامج الرسمي، في خطوة تعزز حضور المواهب الصاعدة من السائقات، وتمنحهن منصة تنافسية موازية للبطولة الرئيسية.
وفي إطار الاستعداد المبكر لهذا الحدث المرتقب خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2026م، تتواصل حاليًا فترة الاستفادة من الخصم المبكر على تذاكر جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 2026، والتي تتيح للجماهير حجز مقاعدهم قبل موعد انتهائها في العاشر من يناير المقبل.
وتتوفر تذاكر المدرجات للأيام الثلاثة بخصم 10%، أما عروض تذاكر الضيافة المميزة للأيام الثلاثة فتتوفر بخصم 5%، ويمنح عرض الخصم المبكر المشجعين فرصة حضور أكبر حدث رياضي وترفيهي في الحدث بأسعار تنافسية قبل انطلاق السباق المرتقب.