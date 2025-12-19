تسعينات “مخاوي الليل” تنشر الدفء في ليلة باردة… بدأت بسعد جمعة واختتمها إبداع خالد عبدالرحمن

محمد الجليحي (الرياض)

شهدت حفلات موسم الرياض واحدة من أكثر لياليه دفئًا فنيًا، من خلال حفل”تسعينات مخاوي الليل” الذي أُقيم على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات الموسم، بتنظيم بنش مارك، وأعاد الجمهور إلى زمن الأغنية الصادقة والإحساس العالي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت رغم البرد القارس.

شارك في الحفل الفنان سعد جمعة، أحد أبرز الأصوات السعودية، الذي تميّز خلال مسيرته بتقديم اللون الشعبي والطربي بأسلوبه الخاص، حيث قدّم مجموعة من أعماله التي ارتبطت بذاكرة الجمهور، مؤكّدًا حضوره الفني وقدرته على التواصل العفوي مع محبيه.

كما حملت الأمسية حضورًا مميزًا للفنان خالد عبدالرحمن، أيقونة التسعينات وصوتها العاطفي، الذي قدّم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تركت بصمة في مسيرته الفنية ووجدان جمهوره. وافتتح خالد فقرته بأغنية “بقايا جروح”، واتبعها بأغنية “يالله النسيان ” “بلا ميعاد” واستمر ابونايف بإبداعه في أغنية ” بنساك ” و “لا تحسبن النور يا زين مني ” و” خبروه و أغنية صدقيني ووين انت.

واستمر مخاوي الليل في ليلته الطربية مع جمهوره بأداء أغنية لي متى قلبي أسيرك و احسنت فيك النية و حدي نظر و وشلون مغليك وأبدع ابونايف بأداء كبير تفاعل جمهوره معه في أغنية تقوى الهجر، و أغنية خفوقي يشبهك حلو الإحساس ومديونة وصارحيني ، وواصل بباقة من الأعمال المنوعة التي لا تزال تُردّد حتى اليوم، من بينها “قف وناظر “، “تذكار .

ورغم الأجواء الباردة، استمر التفاعل الجماهيري حاضرًا طوال الأمسية، حيث قدّم خالد فقرته بكل حب وشغف، وسط انسجام واضح مع جمهوره الذي شاركه الغناء والتصفيق، في ليلة أكدت أن فن التسعينات لا يزال حيًا وقادرًا على صناعة الدفء مهما قست الظروف.

وخلال المؤتمر الصحفي أشاد خالد عبدالرحمن بفكرة إقامة” ليلة تسعينات مخاوي الليل” وشكر المستشار تركي آل الشيخ على دعمه المتواصل للفن لإقامة هذه الفعاليات في موسم الرياض.

وعن اعادة غناء الأغاني القديمة، قال: المشاعر بطبيعة الحال واحدة لكن يبقى ارتباط الذكريات بالأشياء القديمة وهذا ما يجعل اهتمامنا بالقديم اكثر

وعن سر تواجد أغانيه القديمة برغم الفترة الزمنية الطويلة قال ان الجيل الماضي ومن هم في أعمارنا ومن واكب تلك المرحلة نقل هذه المشاعر والأغاني للجيل الحالي مما جعلها في تواجد مستمر وعن توسع الأغاني السعودية يرى خالد ان الدعم الكبير لقطاع الفن السعودي ساهم بإكتشاف مواهب كثيرة سطع نجمها على المستوى العربي.

وعن سؤال “البلاد” عن سر بقاء جمهور خالد عبدالرحمن حتى نهاية الحفل برغم الأجواء الباردة، وما هو جديده، أجاب: إن بقاء الجمهور برغم الأجواء الباردة يدل على دفء مشاعرهم ومحبتهم، أما الجديد فهناك توجه مع مسؤولي بنش مارك لعمل جلسة تضم جميع الأعمال التي تم غناؤها على شكل جلسات، وليست على شكل نسخ أصلية، وتوقعاتنا بأنها ستكون خطوة مرضية للجمهور.