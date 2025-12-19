الأولى

القيادة تهنئ ملك المملكة المغربية بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب فيفا قطر 2025

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      19 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب فيفا قطر 2025.
وقال الملك المفدى:”يسرنا بمناسبة فوز المنتخب المغربي الأول بكأس العرب فيفا قطر 2025، أن نبعث لجلالتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب فيفا قطر 2025.
وقال سمو ولي العهد:”يسعدني بمناسبة فوز المنتخب المغربي الأول بكأس العرب فيفا قطر 2025، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق”.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

