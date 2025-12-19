القيادة تهنئ أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025

البلاد (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025.

وقال سمو ولي العهد:”يسعدني بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق”.