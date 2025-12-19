الراجحي بطل لشوط نقاط كأس العالم 2026 في قفز الحواجز

البلاد (الرياض)
حسم الفارس عبدالرحمن الراجحي نجم المنتخب السعودي للفروسية، لقب شوط النقاط المؤهل لشوط لنهائيات كأس العالم 2026 في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في انطلاقة منافسات الأسبوع الثاني والأخير من بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز في نسختها الخامسة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمقر قفز السعودية في الجنادرية، بجوائز مالية تتجاوز الـ (5) ملايين ريال، وبمشاركة (193) فارسًا وفارسة من (19) دولة.
وظفر الفارس السعودي بالمركز الأول ولقب الشوط عقب إنهائه الشوط في زمن بلغ (61.94 ثانية)، وحل في المركز الثاني الفارس الإيطالي إيمانويلي جاوديانو بزمن بلغ (63.53 ثانية)، فيما جاء في المركز الثالث الفارس الألماني ديفيد ويل بزمن بلغ (63.55 ثانية).
وفي الشوط الثاني “جولتين في جولة واحدة”، لفئة النجوم الخمسة (ارتفاع – 1.45 متر)، والذي يتم تحديد الفائز بناءً على أقل الأخطاء والزمن في المرحلة الثانية أو مجموع المرحلتين، نجح الفارس البريطاني تشاد فيلوز في خطف الشوط في بزمن (33.8 ثانية)، فيما حل ثانيًا الفارس السعودي عبدالله الأهدل (36 ثانية)، وجاء الثالث الفارس السعودي كمال باحمدان (35.5 ثانية).
وتستكمل البطولة يومها الثاني اليوم الجمعة بإقامة أربعة أشواط (شوطين نجمة واحدة، وشوطين 5 نجوم)، من بينها الشوط الأخير المؤهل لكأس العالم 2026.