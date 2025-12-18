المحليات

وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      18 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
زار وفدٌ من أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجانه المتخصصة برئاسة عضو المجلس ثامر نصيف، هيئة تطوير محافظة جدة، وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أيمن منسي، وعددٌ من قيادات الهيئة، وذلك في إطار زيارة وفد المجلس الحالية إلى منطقة مكة المكرمة.
وعدّ الرئيس التنفيذي للهيئة، زيارة وفد مجلس الشورى فرصة مميزة للاستماع إلى مرئيات الأعضاء ومقترحاتهم بما يحقق التطلعات والتنمية الشاملة لمحافظة جدة.
واطلع وفد المجلس على عرض للهيئة شاملًا أبرز مهام هيئة تطوير محافظة جدة والمشاريع المستقبلية والمبادرات لتكون جدة من ضمن أفضل مدن العالم بهوية عمرانية تعكس الإرث الثقافي الأصيل، وتعزز مكانتها التنموية, كما جرى خلال اللقاء طرح عدد من الاستفسارات بشأن الأعمال والمبادرات.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *